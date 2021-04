Anfield-Wunder oder titellos: Klopps Plan gegen Real Madrid

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool das nächste Champions-League-Wunder. Nach dem 1:3 im Hinspiel bei Toni Kroos und Real Madrid soll es heute (21.00 Uhr/DAZN) gegen den spanischen Meister den nächsten magischen Abend an der Anfield Road geben.

„Wenn wir merken, dass es möglich ist, dann haben wir eine Chance“, sagte der Coach des englischen Fußballmeisters. Reals Erzrivale FC Barcelona hatte vor zwei Jahren im Halbfinale der Königsklasse seine Erfahrungen mit den Reds gemacht. 3:0 siegte Barça im Hinspiel, 4:0 wurden dann die Katalanen an der Merseyside demontiert. „Ob die Vergangenheit hilft, werden wir sehen“, sagte Klopp. „Es waren aber einige Spieler dabei.“

Auch die Königlichen brachte Klopp bereits schwer ins Wanken. „Wir haben vor ein paar Jahren mit Dortmund bei Real Madrid mit 0:3 verloren. Journalisten haben mich dann gefragt, ob es das war für uns. Im Rückspiel haben wir dann plötzlich mit 2:0 geführt“, sagte der 53-Jährige. 2014 kam das Aus für den BVB und seinen damaligen Coach, nun soll es für Klopp aber ein Happy-End geben. Ansonsten wird es nach dem Champions-League-Sieg 2019 und der englischen Meisterschaft im vergangenen Jahr erstmals wieder eine titellose Saison geben.

Neben dem Hinspiel-Ergebnis gibt es allerdings noch einen Punkt, der die Sache für Liverpool nicht leichter machen wird. Die fehlenden Zuschauer in der heimischen Anfield Road. Ein „Extra-Problem“ nannte es Klopp, denn die enthusiastischen Liverpool-Fans haben so manchen Gegner durch die Lautstärke beeinflussen können. „Wir können die Comebacks nicht für selbstverständlich nehmen, nicht ohne die Fans im Stadion. So müssen wir uns in eine Stimmung bringen. Es sieht danach aus, als würden wir ausscheiden. Aber es bedeutet auch, dass wir nicht viel zu verlieren haben.“

Und dann ist da ja noch ein Gegner. Der spanische Meister und Tabellenführer strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Erst siegte das Team von Zinedine Zidane gegen Liverpool 3:1, dann folgte der 2:1-Erfolg im Clásico gegen den FC Barcelona. „Sie sind momentan gut drauf“, sagte Klopp.

Personell mussten die Spanier allerdings einige Rückschläge einstecken. Der ohnehin verletzte Kapitän Sergio Ramos wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der französische Weltmeister Raphael Varane ist ebenfalls in Quarantäne. „Die Ausgangsposition ist gut, aber wir wissen, wie schwer es in Anfield ist“, betonte Torhüter Thibault Courtois.