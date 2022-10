Anton-Tor in der Nachspielzeit: Stuttgart schlägt Augsburg

Dank eines Last-Minute-Tors von Waldemar Anton hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga den zweiten Saisonsieg geschafft und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt.

Die Schwaben bezwangen den FC Augsburg in einer unterhaltsamen Partie mit 2:1 (1:1). Abwehrchef Anton traf in der Nachspielzeit und belohnte den furiosen Schlussspurt des VfB.

Florian Niederlechner hatte die Gäste nach einem Patzer der Stuttgarter Abwehr bereits in der vierten Minute in Führung gebracht, Serhou Guirassy den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (15.). Die Augsburger blieben im fünften Pflichtspiel nacheinander sieglos und liegen weiter im hinteren Tabellenmittelfeld.

Ex-Bundestrainer Löw auf der Tribüne

Genau wie Mittelfeldspieler Enzo Millot fehlte den Stuttgartern auch Verteidiger Konstantinos Mavropanos wegen muskulärer Probleme. Michael Wimmer hatte nach dem 0:5-Debakel in Dortmund vergangene Woche die Defensivleistung seines Teams kritisiert. In seinem vierten Spiel als VfB-Interimstrainer setzte er in der Abwehr nun erstmals auf eine Viererkette. Doch auch die wirkte vor 46.400 Zuschauern – darunter Ex-Bundestrainer Joachim Löw auf der Haupttribüne – in der ersten Halbzeit alles andere als sicher.

Mitunter verteidigten die Schwaben die langen und hohen Bälle der Augsburger zunächst richtig schlecht – besonders beim 0:1. Dan-Axel Zagadou, der auch danach noch ein paarmal fahrig agierte, ließ sich von Niederlechner abkochen und Augsburgs Stürmer traf mit einem Lupfer über VfB-Torhüter Florian Müller hinweg zur Gäste-Führung. Vorbereitet hatte das Tor Augsburgs Außenverteidiger Fredrik Jensen, der den gesperrten Iago vertrat. Wieder hatten die Stuttgarter einen frühen Gegentreffer kassiert – ein Dauer-Problem für den VfB in dieser Saison.

Vorne boten sich allerdings auch den Hausherren, die sich vom schnellen Rückstand nicht beirren ließ, einige Chancen. Eine von mehreren guten Flanken von Borna Sosa nutzte Guirassy nach einer Viertelstunde per Kopf zum Ausgleich. Unmittelbar vor der Pause vergab Silas Katompa Mvumpa die große Gelegenheit zur Führung für Stuttgart.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Augsburger, bei denen Ruben Vargas in seinem 100. Bundesliga-Spiel angeschlagen ausgewechselt werden musste (25.), mal etwas längere Ballbesitzphasen. Stuttgarts Sosa bekam die Kugel im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz an den Arm, der FCA aber zurecht keinen Elfmeter.

Der VfB brachte offensiv lange Zeit nichts mehr zustande. In den letzten 20 Minuten legten die Gastgeber aber noch mal gewaltig zu. Erst ließ Kapitän Wataru Endo gleich zwei riesige Chancen liegen – beide Male rettete Augsburgs Niederlechner (69./70.). Dann vergab Stuttgarts Stürmer Guirassy doppelt (75./76.). Zudem traf Luca Pfeiffer per Kopf die Latte (86.). In der ersten Minute der Nachspielzeit erlöste Anton den VfB doch noch mit dem Sieg-Tor.