Antwerpen verliert nach 2:0-Führung – Sieg für Atlético

Mark van Bommel hat als Trainer seinen ersten Sieg in der Champions League erneut verpasst. Der ehemalige Bayern-Profi verlor mit dem belgischen Fußball-Meister Royal Antwerpen 2:3 (2:0) gegen Schachtjor Donezk.

Atlético Madrid dagegen holte am zweiten Spieltag den ersten Erfolg und gewann mit 3:2 (2:2) gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam.

Beide Spiele gedreht

Arbnor Muja (3. Minute) und Michel Balikwisha (33.) hatten in Antwerpen für eine komfortable Führung der Gastgeber gesorgt. Doch Danylo Sikan (48./76) per Doppelpack und Jaroslaw Rakyzkyj (71.) drehten das Spiel zugunsten der Ukrainer. In der letzten Minute der Nachspielzeit schoss Antwerpens Toby Alderweireld einen Elfmeter am Tor vorbei. Das erste Gruppenspiel hatte Antwerpen 0:5 in Barcelona verloren.

Auch für Atlético ging es zunächst enttäuschend los. Ein Eigentor von Mario Hermoso (7.) sowie David Hancko (34.) brachten Feyenoord zweimal in Führung. Doch letztlich setzte sich das Team von Trainer Diego Simeone dank der Tore von Álvaro Morata (12./47.) und Antoine Griezmann (45.+4) durch.