Der etwas andere Rückblick

Auch das ist die Bundesliga: Fallende Tore, beißende Hunde, schwankende Schiedsrichter

Die Fußball-Bundesliga wird 60. Bunt und wild ging es in ihr schon immer zu. Kurz vor Saisonstart an diesem Freitag sei an die ein oder andere Anekdote erinnert.