Auftaktsieg für Ruud bei ATP-Finals

Der norwegische Tennisprofi Casper Ruud ist mit einem Sieg in die ATP-Finals gestartet. Der 23-Jährige setzte sich im Auftaktspiel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Ruud verwandelte nach 1:51 Stunden seinen ersten Matchball. Er hatte in diesem Jahr sowohl bei den French Open in Paris als auch bei den US Open in New York das Finale erreicht.

Auger-Aliassime konnte in Turin nicht an seine zuletzt starken Leistungen anknüpfen. Der 22-Jährige hatte die Turniere in Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen und beim Masters-1000-Turnier in Paris das Halbfinale erreicht.

Im zweiten Spiel der Gruppe stehen sich am Abend (21.00 Uhr/Sky) der Spanier Rafael Nadal und Taylor Fritz aus den USA gegenüber. Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres wegen seiner Fußverletzung.