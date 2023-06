Bestzeit: Verstappen im ersten Barcelona-Training überlegen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einer Trainingsbestzeit in den Großen Preis von Spanien gestartet.

Der 25-jährige Niederländer drehte auf dem Kurs vor den Toren Barcelonas in 1:14,606 Minuten in der ersten Übungseinheit überlegen die schnellste Runde. In seinem Red Bull verwies Verstappen seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez mit 0,768 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Der Franzose Esteban Ocon hatte auf Platz drei im Alpine-Auto 0,812 Sekunden Rückstand auf den viermaligen Saisonsieger Verstappen.

Verstappen Favorit auf WM-Titel

Der einzige verbliebene Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg, steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Position 18. Bei sommerlichen 25 Grad präsentierten mehrere Teams technische Veränderungen an ihren Autos. An den Kräfteverhältnissen an der Spitze änderte sich aber zunächst nichts: Verstappen dominierte genau wie in den vergangenen Monaten nach Belieben und hielt die Konkurrenz auf Abstand.

Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Perez. Der zweimalige Weltmeister, der auch im Vorjahr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya triumphiert hatte, gilt erneut als großer Favorit.