Biathlet Doll feiert Sprintsieg in Oberhof

Die Bedingungen sind schwer in Oberhof. Doch Benedikt Doll ficht das nicht an – der Biathlet feiert seinen zweiten Saisonsieg.

Benedikt Doll hat zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof den Sprint über zehn Kilometer gewonnen und mit seinem sechsten Weltcupsieg die beeindrucke Erfolgsserie der deutschen Biathleten fortgesetzt.

Der Ex-Weltmeister schoss nur den letzten seiner insgesamt zehn Schüsse daneben und hatte bei seinem zweiten Saisonerfolg 1,8 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Sturla Holm Laegreid, der ebenfalls einmal in die Strafrunde musste. Dritter wurde bei schwierigen Streckenbedingungen dessen Teamkollege Endre Strömsheim (1 Fehler/+5,4 Sekunden). Ebenfalls ein starkes Rennen lieferte der diesmal fehlerfreie Johannes Kühn als Fünfter ab (+29,8 Sekunden).

Damit hat das Team von Bundestrainer Uros Velepec in diesem Winter bereits vier Siege sowie drei weitere Podestplätze auf dem Konto und geht mit weiter gewachsenem Selbstvertrauen ins neue Jahr.

Doll (33) hat damit nicht nur eine tolle Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (12.25 Uhr/ARD), sondern startet beim Weltcup in der kommenden Woche in Ruhpolding im Sprint im roten Trikot des Disziplinführenden.