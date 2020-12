Volleyball-Bundesliga

Ausfall von Zuspieler Thiel durchkreuzt die Pläne der Bisons Bühl

Die Bisons Bühl mussten in der Volleyball-Bundesliga beim Gastspiel in Frankfurt früh auf ihren etatmäßigen Zuspieler Stefan Thiel, der verletzt ausschied, verzichten, was ein Hauptgrund für die 1:3-Niederlage war.