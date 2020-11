Die Bisons Bühl setzten ihre Erfolgsserie in der Volleyball-Bundesliga fort. Die Mannschaft von Trainer Alejandro Kolevich gewann auch ihr drittes Saisonspiel. Nach den Siegen in Lüneburg und gegen die Berlin Volleys wurde in der heimischen Großsporthalle der TSV Unterhaching mit 3:0 (25:22, 25:19,25:20) bezwungen. Nach dem neuerlichen Erfolg haben die Bühler die maximale Ausbeute von neun Zählern auf dem Konto und verteidigten damit die Tabellenführung.

In der Nachholpartie gegen die noch punktlosen Unterhachinger, die vor leeren Rängen ausgetragen wurde, bot Bisons-Coach Kolevich folgende Startformation auf: Mathäus Jurkovics, Niklas Kronthaler, Thomas Lopez, Edvinas Vaskelis, Paul Henning, Stefan Thiel und Libero Florian Ringseis. Obwohl die Bühler auf die angeschlagenen Tim Stöhr und Alpar Szabo verzichten mussten, knüpften die Gastgeber dort an, wo sie zuletzt beim 3:1-Coup gegen das Spitzenteam Berlin aufgehört hatten.









Luciano Aloisi (Z), Simon Gallas (D), Jonas Treder (L), Erik Storz, Leon Meier, Elias Walther (MB).

„Wenn andere schwächeln, müssen wir da sein“, gab Unterhachings Trainer Patrick Steuerwald vor der Saison als Devise aus. Trotz der Niederlagen gegen Berlin und in Giesen machte sich der Offenburger Hoffnungen auf eine Steigerung gegen Bühl. Diese Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. „local heros“

Der Kader des TSV Unterhaching für die Saison 2020/21 umfasst 14 Spieler:

Roy Friedrich (MB, 33 Jahre), Eric Paduretu (Z, 21), Leonard Graven (L, 16), Severin Brandt (Z, 16), Juro Petrusic (D, 17), Jonas Sagstetter (AA, 21), Niklas Brandt, (AA, 19), Fabian Suck (MB, 18), Paul Gehringer (MB, 19), George Alexandru Zahar (AA, 26), Benedikt Sagstetter (Z, 19), Simeon Topuzliev (AA, 20), Mohamed Chefai (L, 26), Benjamin Thom (MB, 37).