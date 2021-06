Ablösefrei aus Bochum

Bochumer Torwart Patrick Drewes wechselt nach Sandhausen

Torwart Patrick Drewes vom Bundesligaaufsteiger VfL Bochum bleibt in der 2. Fußballbundeliga und hütet in der nächsten Saison das Tor des SV Sandhausen. In Bochum hatte der ehemalige Würzburger zuletzt Stammtorwart Manuel Riemann vertreten.