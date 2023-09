Bronze für deutsche Mixed-Staffel bei EM

In den Mixed-Staffeln gehören die deutschen Radsportler zu den Medaillengaranten. Wie bei der WM in Glasgow reicht es auch bei der EM zu Bronze im Eliterennen.

Nach WM-Bronze ist die deutsche Mixed-Staffel auch bei den Rad-Europameisterschaften im niederländischen Drenthe auf das Podest gefahren.

Das deutsche Sextett belegte nach 38,6 Kilometern auf dem Parcours in Emmen den dritten Platz hinter Sieger Frankreich und Italien. Damit erreichte die deutsche Auswahl bei der vierten Austragung des noch jungen Wettbewerbs zum vierten Mal eine Medaille.

Miguel Heidemann, Jannik Steimle und Max Walscheid legten auf der ersten Runde mit der drittbesten Zeit den Grundstein für ein erfolgreiches Rennen. Lisa Klein, Franziska Koch und Mieke Kröger retteten dann mit einem Vorsprung von 1,45 Sekunden vor Gastgeber Niederlande die Medaille. „Wir haben eine gute Leistung gebracht. Es war ein idealer Parcours für mich. Ich mag flache Strecken wie diese“, sagte Walscheid.

Deutsche Nachwuchs-Staffel holt Silber

Zuvor hatte bereits die deutsche Nachwuchs-Staffel Silber im Mixed geholt. Dabei wäre sogar Gold drin gewesen, wären die deutschen Junioren nicht zweimal gestürzt. Den Titel gewann schließlich Italien. Insgesamt war es das vierte deutsche Edelmetall bei den Titelkämpfen in den Niederlanden. Am Mittwoch hatte es in den Einzelzeitfahren zu Silber für Weltmeisterin Antonia Niedermaier in der U23-Klasse und Bronze für Hannah Kunz bei den Juniorinnen gereicht.

Ab Freitag finden bei den Titelkämpfen dann die Straßenrennen statt. Das Eliterennen der Frauen steigt am Samstag, einen Tag später folgen die Männer mit John Degenkolb im Team.