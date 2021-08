Einen Krimi am letzten Spieltag? Den kennt der Fußballfan hierzulande allenfalls vom Kampf gegen den Abstieg oder vom Ringen um die Europapokal-Plätze. Im Meisterrennen haben sie sich längst an eines gewöhnt: gähnende Langweile. Nach neun Bayern-Titeln in Serie gibt es nun zum Start der 59. Bundesliga-Saison aber Hoffnung. Und die speist sich in erster Linie aus der besonderen Übungsleiter-Konstellation: Durch eine beispiellose Trainerrochade unter den Top-Teams wurden die Karten vor dem ersten Anpfiff zumindest ein Stück weit neu gemischt.

Die interessanteste Verbindung sind dabei die Bayern und Julian Nagelsmann eingegangen. Der Überflieger hat in seiner kurzen Trainerlaufbahn bewiesen, dass er über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, dass er ein komplettes Team, aber auch einzelne Spieler besser machen kann.