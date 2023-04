Chicago Bulls und Oklahoma City wahren Playoff-Chance

Die Chicago Bulls haben in der NBA das Playin-Duell bei den Toronto Raptors mit 109:105 (47:58) gewonnen und können damit weiterhin auf den Playoff-Einzug hoffen.

Der Zehnte der Hauptrunde in der Eastern Conference wird am Freitag (Ortszeit) bei den Miami Heat antreten. Der Sieger des Duells trifft in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga auf die Milwaukee Bucks.

Die Bulls setzten sich bei den Raptors trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 19 Punkten Differenz im dritten Viertel durch. Erfolgsgarant war Zach LaVine: 30 seiner 39 Zähler erzielte LaVine in der zweiten Hälfte. „Seine Vorstellung war außergewöhnlich. Er hat uns Leben eingehaucht und uns Hoffnung gegeben“, lobte Bulls-Cheftrainer Billy Donovan seinen Spieler.

In der Western Conference wahrten auch die Oklahoma City Thunder dank eines Auswärtserfolgs ihre Playoff-Chancen. Die Thunder bezwangen die New Orleans Pelicans mit 123:118 (57:63). Im dritten Viertel drehten die Gäste die Partie, dort erzielte Shai Gilgeous-Alexander 17 seiner 31 Punkte. In der Schlussphase besiegelten die Thunder an der Freiwurflinie den Sieg. Oklahoma City muss ebenfalls am Freitag (Ortszeit) bei den Minnesota Timberwolves ran, der Sieger trifft in der ersten Playoff-Runde auf die Denver Nuggets.