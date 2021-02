Seit dieser Woche ist Juliane Wolf wieder in ihrem Element. Die 32-Jährige darf das tun, was sie am liebsten macht: an der Platte stehen und im Sekundentakt den kleinen Plastikball übers Netz jagen.

Ihr Puls wird dabei immer wieder in die Höhe schießen. Für eine Spitzensportlerin ist dies an sich nichts Ungewöhnliches. Für Wolf, eine der besten Para-Tischtennisspielerinnen der Welt, ist es das inzwischen schon.

Wochenlang hatte die junge Frau, die vor Jahren auch für den TTC Neureut und den TV Busenbach aufgeschlagen hatte, die Füße stillhalten müssen, nachdem bei ihr infolge einer Covid-19-Erkrankung eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden war. Ein Schock sei das gewesen, erzählt Wolf im Gespräch mit den BNN: „Ich musste mich danach erst einmal sortieren.“