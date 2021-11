„Daily Mail“: London könnte künftige Formel-1-Etappe werden

Die Formel 1 könnte künftig auch in London Station machen. Wie die „Daily Mail“ berichtet, könnte damit neben Silverstone ein zweiter Kurs in England in den Rennkalender aufgenommen werden.

„Wir sind zuversichtlich, dass es so kommen wird. Wir freuen uns riesig darauf“, sagte Josh Wander von der US-amerikanischen Investmentfirma 777 Partners, die das Projekt vorantreibt. Gefahren werden soll im Osten Londons im Industrieviertel Royal Docks am Ufer der Themse.

Bürgermeister Sadiq Khan soll angeblich hinter dem Vorhaben stehen und die Formel 1 bis zum Ende seiner zweiten Amtsperiode 2024 in die Stadt holen wollen. Er soll sich dafür einsetzen, dass die Veranstaltung CO2-neutral wird und ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln angesteuert werden soll.

Über London als Etappe der Motorsport-Königsklasse wird immer wieder mal spekuliert. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hatte zuletzt von mehreren Grand-Prix-Interessenten ab 2023 berichtet. In Silverstone ist die Rennserie erstmals in ihrem Gründungsjahr 1950 gefahren, der Vertrag läuft bis Ende 2024.