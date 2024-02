Dank Mbappé: PSG auf Kurs Richtung Viertelfinale

Kylian Mbappé hat mit Paris Saint-Germain einen großen Schritt Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Der französische Fußball-Superstar ebnete seinem Team den Weg zum 2:0 (0:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Sociedad.

Nach einer schwachen ersten Hälfte sorgte der 25-Jährige nach dem Seitenwechsel für die PSG-Führung (58. Minute), Bradley Barcola (70.) markierte wenig später den Endstand. Die Gäste aus San Sebastián waren im zweiten Durchgang überraschend harmlos geblieben.

Vor der Pause waren die Basken noch die bessere Mannschaft. Wie schon in der Gruppenphase konnte PSG auch zu Beginn der K.o.-Runde zunächst nicht überzeugen. Insgesamt entwickelte Real Sociedad sogar mehr Torgefahr. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte der Ex-Dortmunder Mikel Merino, sein wuchtiger Distanzschuss ging an die Querlatte (45.+1).

Mbappé machte es im zweiten Durchgang besser und weckte damit seine Mannschaft auf. Nach einer Ecke kam er völlig frei am zweiten Pfosten an den Ball und schoss die Führung. Kurz darauf spitzelte Barcola den Ball an Real-Torwart Alex Remiro zum Endstand vorbei ins Tor. Das Rückspiel findet am 5. März in Spanien statt.