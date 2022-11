Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Am fünften Tag der WM in Katar stehen wieder vier Spiele auf dem Programm. Dabei laufen einige Superstars auf.

Am Tag nach dem verpatzten WM-Start der deutschen Mannschaft greift an diesem Donnerstag Brasilien als einer der Topfavoriten ins Turniergeschehen ein. Der Rekord-Weltmeister bekommt es am Abend mit Serbien zu tun. Mit Spannung erwartet wird zudem der erste Auftritt von Cristiano Ronaldo mit Portugal gegen Ghana.

Schweiz – Kamerun (11.00 Uhr/MagentaTV)

Die Schweizer wollen bei der WM an ihre starken Leistungen bei der EM im vergangenen Jahr anknüpfen, als erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Spanien Schluss war. Das mit zahlreichen aktuellen und ehemaligen Bundesliga-Profis besetzte Team geht als leichter Favorit in das Duell mit Kamerun. Gladbachs Torwart Yann Sommer ist rechtzeitig fit geworden.

Uruguay – Südkorea (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Für Uruguays Altstars Luis Suárez und Edinson Cavani ist die WM in Katar der letzte Aufritt auf der großen Fußball-Bühne. Die Südamerikaner haben eine komplizierte Qualifikation hinter sich, wollen wie stets seit 2010 aber wieder in die K.o.-Runde. Die Südkoreaner bangten lange um Superstar Heung-Min Son, der sich eine Fraktur im Gesicht zugezogen hat. Der frühere Hamburger kann aber mit Maske spielen.

Portugal – Ghana (17.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – bei den Portugiesen gab es vor dem WM-Auftakt nur ein einziges Thema. Die Frage ist, wie sehr die Diskussionen um den Superstar das Team belastet haben. Der Auftakt gegen Ghana ist unangenehm. Das Team von Trainer Otto Addo, in Dortmund als Talenteentwickler tätig, hat das Überstehen der Vorrunde als Ziel ausgegeben und braucht dafür jeden Punkt.

Brasilien – Serbien (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

In Katar soll es für die Brasilianer endlich mit der „Hexa“, dem sechsten WM-Titel, klappen. Und die Ausgangslage ist gut. Vor allem offensiv ist der Rekord-Weltmeister hochklassig besetzt. Besonders auf Superstar Neymar sind die Augen gerichtet. Die Serben wollen es der Seleção aber mit ihrer Robustheit schwer machen. Der frühere Frankfurter Star Filip Kostic droht wegen einer Oberschenkel-Verletzung auszufallen.