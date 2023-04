DEB-Team unterliegt Finnland – USA stellen Rekord auf

Nach ihrem perfekten Einstand haben die deutschen Eishockey-Spielerinnen im zweiten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft in Kanada eine Niederlage hinnehmen müssen.

Einen Tag nach dem 6:2 zum Auftakt gegen Schweden verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Brampton gegen Finnland 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Rosa Lindstedt (14. Minute), Emilia Vesa (16.) und Viivi Vainikka (29.) waren für die Finninnen erfolgreich. Das finnische Team hatte zuvor beim 14:1-Erfolg Frankreich deklassiert.

In der Nacht zu Montag bekommen es die Spielerinnen von Bundestrainer Thomas Schädler mit Frankreich, zum Abschluss am Dienstag mit Ungarn zu tun. Ziel der deutschen Auswahl ist es, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um den Abstieg sicher zu vermeiden. Der dritte Platz in der Gruppe B mit fünf Nationen würde gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale bedeuten.

In Gruppe A schaffte die US-Amerikanerin Abbey Murphy Historisches. Beim 9:1-Sieg der USA gegen die Schweiz gelang Murphy nach nur sieben Sekunden Spielzeit das 1:0 – und damit das schnellste Tor der WM-Geschichte.