Kreisfußball

Der Anfang vom Ende? Zu viele Partien abgesagt: SC Wintersdorf ist raus aus dem Spielbetrieb

Die Schießbude der Liga ist geschlossen - zwangsweise: Denn der B-Ligist SC Wintersdorf hat in der Saison zu oft ein Spiel abgesagt und ist damit raus aus dem Ligabetrieb. Wie geht es nun in Wintersdorf weiter? Was machen andere Sorgenkinder aus der Region?