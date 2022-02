Racing Straßburg

Der befreundete KSC-Nachbar: Kellers Träume mit Racing gehen nach und nach in Erfüllung

Als Marc Keller vor zehn Jahren einstieg, hatten einige den Traditionsclub Racing Straßburg für fast schon mausetot erklärt. In dieser Saison fliegt der Club des ehemaligen KSC-Profis in der Ligue 1 so hoch wie nie.