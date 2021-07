Wieder Wembley. Wieder ein Krimi. Und wieder ein XXL-Fußballabend, den nicht nur die Beteiligten so schnell nicht vergessen werden. England ringt Dänemark nach Verlängerung nieder und greift am Sonntag an selber Stelle gegen Italien nach Europas Fußball-Krone.

Es ist eine Endspiel-Paarung, die vor dem Turnier manche, aber längst nicht alle Experten auf dem Zettel hatten. Nach 50 absolvierten EM-Partien lässt sich festhalten: Die Final-Konstellation ist eine logische.

Die Engländer haben sich über Jahrzehnte den Ruf erarbeitet, so ziemlich das Gegenteil einer Turniermannschaft zu sein. Immer wenn es ernst wurde, hieß es für die Briten – gerne auch im Elfmeterschießen – Goodbye. Diesmal ist das anders.