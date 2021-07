Deutsche Basketballer mit Isaac Bonga gegen Kroatien

Die deutschen Basketballer können im Halbfinale des olympischen Qualifikationsturniers in Split wieder auf Isaac Bonga zurückgreifen.

Der NBA-Profi von den Washington Wizards, der gegen Russland wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt hatte, machte sich am Samstag in der Spaladium Arena ganz normal mit seinen Teamkollegen warm. Deutschland trifft um 16.00 Uhr auf Gastgeber Kroatien. Im Endspiel am Sonntag würde es gegen Brasilien gehen. Nur der Gewinner des Turniers qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio.