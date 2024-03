Deutsches Davis-Cup-Team reist für Gruppenphase nach China

Die deutschen Tennis-Herren müssen für die Gruppenphase im Davis Cup nach China reisen. In Zhuhai trifft die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds auf die USA, die Slowakei und Chile, wie die Auslosung in London ergab. Die Gruppenphase wird vom 10. bis 15. September mit 16 Nationen ausgetragen.

Die besten beiden Teams der vier Gruppen qualifizieren sich für die Finalrunde des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs, die im November in Malaga ausgetragen wird. Die deutsche Mannschaft von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist in der Gruppe C als Gruppenkopf gesetzt. China ist der einzige Austragungsort in dieser Wettbewerbsphase außerhalb von Europa. Zudem sind Bologna, Manchester und Valencia die Spielorte.

Ohne Olympiasieger Alexander Zverev hatten die deutschen Tennis-Herren Anfang Februar in Ungarn die Gruppenphase erreicht. Mit 3:2 setzte sich das Team in der Qualifikationsrunde in Tatabánya gegen den Gastgeber durch.