Deutsches Tischtennis-Team schafft Olympia-Qualifikation

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifiziert. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) zogen am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg gegen den Iran in das Viertelfinale der Team-Weltmeisterschaft in Südkorea ein.

Die ersten Acht dieses Turniers, die sechs Kontinentalmeister, der Gastgeber Frankreich sowie der Erste der Weltrangliste sind bei Olympia dabei.

Bei der WM in Busan will das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf erneut eine Medaille gewinnen. 2022 in Chengdu und 2018 in Halmstad verloren die Deutschen jeweils das Finale gegen China. Auf den großen Favoriten können Ovtcharov und Co. auch diesmal frühestens im Endspiel treffen.