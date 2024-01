Die Videotafeln unterm Hallendach zeigten an, dass noch acht Minuten zu spielen waren. Die Fans im weiten Rund störte das wenig. Sie stimmten bereits den Klassiker „Oh, wie ist das schön“ an und jagten anschließend eine La Ola nach der anderen durch die Fußballarena.

Die Fans feierten in Düsseldorf den Start der Heim-Europameisterschaft, das deutsche Team und ein klein wenig auch sich selbst. Schließlich waren sie beim 27:14(13:8)-Erfolg der DHB-Auswahl gegen die Schweiz weit mehr als nur schmückendes Beiwerk.

Durch ihr Kommen hatten sie für einen Weltrekord im Hallenhandball gesorgt. Die Zahl 53.586 prangte vor Anpfiff auf der Videoleinwand – so viele Menschen hatten noch nie einem Handballspiel unter einem Hallendach beigewohnt.

Für Knorr „ein schöner erster Schritt“

Mit dem Sieg, bei dem Torhüter Andreas Wolff mit 13 Paraden und Juri Knorr (sechs Treffer) als bester Schütze glänzten, verschaffte sich die deutsche Mannschaft in Gruppe A eine hervorragende Ausgangsposition vor den weiteren Vorrundenspielen gegen Nordmazedonien am Sonntag und gegen Frankreich zwei Tage später. „Besser hätten wir uns das nicht erträumen können“, meinte Lukas Mertens hinterher.

„Es war ein schöner erster Schritt und natürlich ein ganz besonderes Spiel vor so einer Kulisse“, sagte Knorr. „Vor dem Publikum spielt man in seiner Karriere vielleicht nur einmal. Dass das 100. Länderspiel genau da drauf fällt, umso besser“, erklärte derweil Teamkollege Jannik Kohlbacher, der am Mittwochabend ein Jubiläum feiern durfte.

Das Handballfest hatte früh am Abend Fahrt aufgenommen. Im ersten EM-Spiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien (39:29) hatte es auf der Stimmungsskala bereits erste Ausschläge nach oben gegeben. Gänsehaut-Momente erzeugte dann die von Tausenden von Handylichtern begleitete „Tote Hosen“-Hymne „An Tagen wie diesen“.

Bei der anschließenden Eröffnungszeremonie hatte nach einem minutenlangen Licht-, Tanz- und Fahnenspektakel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit dem Chef des europäischen Verbandes, Michael Wiederer, das Turnier offiziell eröffnet.

Nach Culcha Candela startet die Party

Die letzten Klänge des live performten EM-Songs „Celebration“ von Culcha Candela und die der beiden Nationalhymnen waren gerade verklungen, da explodierte der Hexenkessel ein erstes Mal. Knorr von den Rhein-Neckar Löwen hatte nach 50 Sekunden für den perfekten Auftakt gesorgt. Die Antwort seines früheren Löwen-Kollegen Andy Schmid zum 1:1 folgte drei Minuten später.

Die Partie blieb zunächst ausgeglichen, kippte nach rund zehn Minuten aber auf die Seite der Deutschen. Eine aggressive Abwehr mit einem starken Wolff zwischen den Pfosten und ein auch offensiv gut aufgelegter Julian Köster zeichneten dafür verantwortlich. 8:3 hieß es nach 16 Minuten.

Auch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Sebastian Heymann brachte das Team kurz darauf nicht aus dem Tritt: Wolff hielt, Knorr traf und die gut 50.000 verwandelten ihre Sitz- kurzerhand in Stehplätze.

Für die Wucht der Gastgeber stand exemplarisch eine Szene aus der 24. Minute, als sich weder Martin Hanne noch Köster und erst recht nicht Torschütze Johannes Golla von harten Schweizer Attacken stoppen ließen.

Lange Schlangen und Schweiß auf den Rängen

13:8 hieß es folgerichtig zur Pause – und der Hexenkessel durfte kurzzeitig abkühlen. Mehr als 50.000 Zuschauer, solche Zahlen erreicht der in der Arena heimische Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf nur in Ausnahmefällen. Und so stellte der EM-Auftakt die Organisatoren auch vor logistische Herausforderungen. Vor den Essens- und Getränkeständen bildeten sich am Mittwochabend zeitweise lange Schlangen – genau wie im Vorfeld auf den Straßen.

Das musste auch Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) erfahren, der genau wie der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) deshalb zu spät zur Eröffnungs-PK am Nachmittag gekommen war. Dort hatten die beiden gemeinsam mit Wiederer den Startschuss für das Turnier gegeben.

Michelmann hatte sich auf Nachfrage für den ökologischen Fußabdruck beim Eröffnungs-Spektakel rechtfertigen müssen. „Es ist ein schmaler Grat zwischen wirtschaftlichem und ökologischem Erfolg. Wenn du Aufmerksamkeit erreichen willst, kannst du das nicht mit 500 Zuschauern machen“, erklärte Michelmann.

Hatten sich die deutschen Spieler am Tag zuvor beim Medientermin in den Katakomben noch dick eingemummelt, leisteten am Mittwochabend die 72 Heizstrahler in der Arena ganze Arbeit. Vor allem die Zuschauer im Oberrang kamen unter dem geschlossenen Dach zeitweise ins Schwitzen.

Löwen-Keeper Späth darf nur kurz ran

Heiß blieb es nach der Pause auch in sportlicher Hinsicht. Wolff, am Ende zum Spieler der Partie gewählt, vernagelte weiterhin sein Tor, während vorne Knorr, Heymann und nun auch Kohlbacher für weitere Treffer sorgten. Für den Rhein-Neckar Löwen Kohlbacher war es der 100. Auftritt im DHB-Dress.

Der dritte Löwe im Bunde, Keeper David Späth, blieb angesichts der Glanzleistung von Wolff zunächst nur Statist, durfte dann aber in den letzten zehn Minuten ran. Patrick Groetzki hatte sich bereits vor Turnierstart mit einer Fußverletzung abgemeldet.

Mehr Löwen-Spieler waren am bisherigen Rekordspiel im Hallenhandball beteiligt gewesen. Im September 2014 sahen in Frankfurt offiziell 44.189 Menschen die Bundesliga-Partie der Mannheimer gegen den HSV Hamburg. Diese Bestmarke ist nun Geschichte.

Und die gut 50.000 sahen im zweiten Durchgang eine noch stärkere deutsche Abwehr als vor der Pause. Und Wolff tat sein Übriges, um die Schweizer völlig zu entnerven. Lange 17 Minuten blieben diese gänzlich ohne Torerfolg. Bei der deutschen Handball-Party erwiesen sie sich als bescheidene Gäste.