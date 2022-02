DFB-Fußballerinnen starten ins EM-Jahr: Remis gegen Spanien

Die deutschen Fußballerinnen sind knapp fünf Monate vor der Europameisterschaft mit einem achtbaren Remis in das Fußballjahr gestartet.

Die stark ersatzgeschwächten DFB-Frauen erkämpften sich im englischen Middlesbrough ein 1:1 (0:0) gegen Spanien. Die Münchnerin Lea Schüller (88. Minute) traf spät zum Ausgleich, nachdem Weltfußballerin Alexia Putellas (46.) die Spanierinnen im fast menschenleeren Riverside-Stadion in Führung geschossen hatte.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste beim Arnold Clark Cup verletzungs- und coronabedingt auf erfahrene EM-Kandidatinnen wie Alexandra Popp, (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (FC Chelsea), Marina Hegering (FC Bayern) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) verzichten. Dafür übernahm unter anderem die 20 Jahre alte Wolfsburgerin Lena Oberdorf die Rolle als Abwehrchefin.

Spanien trat hingegen fast in Bestbesetzung an und begann mit neun Profis des Champion-League-Siegers FC Barcelona. Die Spanierinnen kontrollierten das Spiel, prüften Torhüterin Merle Frohm aber vor allem in der ersten Hälfte zu selten. In der zweiten Halbzeit hatte Lina Magull die beste Chance für die junge DFB-Elf, bis Schüller ihr Team kurz vor Schluss doch noch jubeln ließ.