Bundestrainer

DFB: Löw äußert sich Montag - Pressekonferenz vor Auslosung

Auch nach dem „Weiter so“ des DFB halten die emotionalen Debatten um Joachim Löw und sein Team an. Der Langzeit-Bundestrainer erhält prominenten Zuspruch, aber auch Kritik. Am Montag geht der Blick Richtung WM 2022. Danach will Löw öffentlich reden.