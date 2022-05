Lange arbeitete der SV Oberachern an seiner ersten Teilnahme am DFB-Pokal. Nun trifft der Fünftligist aus dem Ortenaukreis in der ersten Runde auf Borussia Mönchengladbach. Für den Zweitligisten Karlsruher SC ergab die Auslosung in Dortmund einen machbaren Gegner.

Weltmeister Kevin Großkreutz hat sich für den SV Oberachern als Glücksfee erwiesen. Bei der Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekam der Fünftligist aus der Ortenau den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zugewiesen.

„Das wird ein richtig geiles Spiel, ich freue mich brutal für die Jungs“, sagte Oberacherns Sportlicher Leiter Mark Lerandy, der die Ziehung neben dem SVO-Vorsitzenden Ralf Lorenz auf der Tribüne in Dortmund verfolgte.

Diesen attraktiven Gegner haben wir uns verdient. Elmar Glaser, Sportvorstand SV Oberachern

Zu Hause im Waldseestadion fieberte neben Spielern und Fans auch Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach vor dem Bildschirm mit. „Das ist ein schweres Los für Borussia Mönchengladbach“, meinte Muttach, während Cheftrainer Fabian Himmel von einem absoluten Traumlos sprach. „Es hätte nicht besser kommen können“ so Himmel. „Diesen attraktiven Gegner haben wir uns verdient“, sagte Sportvorstand Elmar Glaser.

Nach zuvor drei verlorenen Endspielen gelang dem Oberligisten SV Oberachern vor einer Woche der ersehnte Gewinn des südbadischen Pokals dank eines 2:0-Erfolgs gegen Verbandsligist DJK Donaueschingen. In der Oberliga ist der Klassenverbleib vor dem letzten Spieltag am 4. Juni praktisch sicher, trotz der jüngsten 0:2-Niederlage bei den Stuttgarter Kickers.

Spielort noch offen

Wo die Partie der Oberacherner gegen den fünfmaligen deutschen Meister Mönchengladbach stattfindet, ist offen. Möglich sind neben Kehl und Offenburg auch das alte oder neue Stadion in Freiburg, wie Lerandy sagte.

KSC-Coach Eichner mit Erinnerungen an Neustrelitz

Für den Zweitligisten Karlsruher SC, der in der vergangenen Saison erstmals seit 25 Jahren wieder ins Viertelfinale einzog und dort im Elfmeterschießen beim Hamburger SV scheiterte, beginnt die neue Pokalsaison mit einer Reise zur TSG Neustrelitz. Beim Oberligisten trat der KSC bereits 2007 in der ersten Runde an, als frischer Bundesliga-Aufsteiger und mit dem heutigen Cheftrainer Christian Eichner in der Startelf gelang ein mühevoller 2:0-Sieg nach Verlängerung.

Dieses Erlebnis kam Eichner am Sonntagabend bei der Auslosung gleich in den Sinn, wenngleich die Voraussetzungen nicht mehr vergleichbar sind. „Wir werden den Gegner ernst nehmen und ihm Respekt entgegenbringen“, sagt Eichner, der versichert, „sehr wachsam zu sein“.

Wir sind schon der Favorit. Aber wir wollen keiner der Vereine sein, die überraschend aus dem Pokal fliegen. Oliver Kreuzer, KSC-Sportchef

Die Rollen sind freilich klar verteilt, wie auch KSC-Sportchef Oliver Kreuzer betont. „Wir sind schon der Favorit, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber wir wollen keiner der Vereine sein, die überraschend aus dem Pokal fliegen.“ Weniger begeistert ist Kreuzer von der weiten Reise, knapp 800 Kilometer ist das Parkstadion in Neustrelitz von Karlsruhe entfernt.

Südwest-Duell auf dem Betzenberg

Auf die weiteren Club aus dem Südwesten warten indes teils reizvolle Aufgaben. Der VfB Stuttgart gastiert bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, Zweitliga-Rückkehrer 1. FC Kaiserslautern empfängt den Pokalfinalisten SC Freiburg auf dem Betzenberg. Die TSG Hoffenheim (in Rödinghausen) und der SV Sandhausen (in Rehden) bekommen es mit Regionalligisten zu tun, Nordbadens Pokalsieger Waldhof Mannheim trifft auf Zweitligist Holstein Kiel und dessen badischen Coach Marcel Rapp.

Leipzig und Bayern steigen später ein

Die Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal werden zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen. Ausnahmen sind die Partien von RB Leipzig (bei Teutonia Ottensen) und Bayern München (bei Viktoria Köln), die am 30. Juli in Leipzig um den Supercup kämpfen und deshalb erst am 30./31. August in den DFB-Pokal eingreifen.

Hohe Prämien

Der nationale Pokalwettbewerb ist für die kleinen Clubs auch aus finanzieller Sicht attraktiv. Im vergangenen Saison 2021/22 gab es für die Präsenz in der ersten Runde 128.757 Euro als fixe Prämie, für den Einzug in die zweite Runde bereits 257.514 Euro.