Noch acht Starter fehlen

Terminhatz, Hängepartie, Rechtsstreit: So knifflig ist in Südbaden und anderswo der Weg in den DFB-Pokal

56 DFB-Pokal-Starter stehen bereits fest. Bei den fehlenden acht wird die Teilnehmersuche zum Wettlauf gegen die Zeit, so auch in Südbaden. In einem anderen Landesverband läuft derweil ein juristisches Nachspiel.