Karlsruher Basketball-Zweitligist siegt

Die PSK Lions zeigen gegen die Dresden Titans wieder Biss

Die erhoffte Leistungssteigerung der PSK Lions nach der Pleite in Bochum ließ lange auf sich warten, doch am Ende reichte es gegen die Titanen aus Dresden doch noch zum wichtigen 83:75(30:37)-Erfolg in der ausverkauften Lina-Radke-Halle.