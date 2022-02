Diese Mannheimer Eishockey-Cracks gehen bei Olympia aufs Eis

Wie 2018 findet das Olympische Eishockeyturnier ohne die Profis aus der amerikanischen NHL statt. Somit gibt es vielleicht für das deutsche Team wieder eine Chance um die Medaillen mitzuspielen. In Pyeongchang hatte Deutschland sensationell Silber gewonnen.

Einen erneuten Olympia-Coup nehmen in Peking auch sechs Spieler der Adler Mannheim in den Blick. Bundestrainer Toni Söderholm berief Torhüter Felix Brückmann, Verteidiger Korbinian Holzer sowie die Stürmern Lean Bergmann, Nico Krämmer, Matthias Plachta und David Wolf in das deutsche Aufgebot. Damit stellen die Adler den größten Teamblock bei der deutschen Nationalmannschaft.

Für den 31 Jahre alten Brückmann geht mit seiner Olympia-Premiere ein Traum in Erfüllung. Der frühere Jungadler bildet seit seiner Rückkehr nach Mannheim im Jahr 2020 gemeinsam mit Dennis Endras das beste Torhüterduo der Liga.

Brückmann, dessen Bärenruhe neben dem Eis auch wesentlicher Bestandteil seines Torhüterspiels ist, freut sich ungemein über die Nominierung. „Es ist mit das Größte, das man als Sportler erreichen kann. Ich bin stolz und glücklich bei diesen Spielen dabei sein zu dürfen“, wird er auf der Club-Homepage zitiert.

Holzer auch nach Verletzung feste Größe

Holzer wird in Peking seine zweiten Winterspiele erleben. Der Verteidiger ging bereits 2010 in Vancouver beim vielleicht besten Eishockeyturnier aller Zeiten für die deutsche Mannschaft aufs Eis.

Wie wichtig der 33-Jährige mit seiner NHL-Erfahrung ist, wird dadurch deutlich, dass seine Nominierung trotz seiner langen Verletzung in dieser Saison nie zur Diskussion stand. Auch für ihn selbst war ein Verzicht auf die Spiele keine Option: „Wenn ich die Möglichkeit habe, nach Peking zu fahren, bin ich da auch sehr gerne dabei“, sagte er.

Silber-Duo schwärmt von Pyeongchang-Erfahrung

Plachta und Wolf gehörten auch 2018 zum Team, das sich im Finale von Pyeonchang erst in der Verlängerung dem russischen Team geschlagen geben musste. Der 30 Jahre alte Plachta, dessen Schlagschuss vielleicht der gefährlichste der Liga ist, schwärmt heute noch von der Bedeutung, die die olympische Medaille für ihn hat.

Auch Wolf, der während der Saison an Corona erkrankt war, schätzt heute noch die Silbermedaille höher ein als den Titel mit den Adlern 2019. „Es ist einfach weniger wahrscheinlich diesen Erfolg zu wiederholen,“ so der 32-jährige Stürmer, der keinen Zweikampf scheut und auch gerne mal für Härte im Spiel zuständig ist.

Debütanten-Duo kann wertvoll werden

Ihre Olympia-Premiere werden Nico Krämmer (29) und Lean Bergmann feiern. Krämmer, 29 Jahre alt, ist der Prototyp eines Stürmers, der nicht nur torgefährlich ist, sondern auch gut nach hinten arbeitet. Zudem ist er als Unterzahlspezialist wertvoll für das Team.

Bergmann, mit 23 Jahren der jüngste Spieler im deutschen Kader, hatte nach seinem ersten DEL-Jahr in Iserlohn bereits den Sprung in die NHL gewagt, sich dort aber nicht dauerhaft durchsetzen können. Der Stürmer besticht durch seine Vielseitigkeit und seine Torgefahr.

Seit Montag bereitete sich das DEB-Team in Mannheim auf die Olympia-Mission vor. Für diesen Mittwoch ist nun der Flug nach Peking geplant. Im Gepäck haben auch die Adler-Cracks den Traum von einem erneuten Medaillen-Coup.