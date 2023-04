Draisaitl mit Oilers einen Sieg von zweiter Runde entfernt

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs einen Matchball erspielt. Die Oilers gewannen das fünfte Spiel gegen die Los Angeles Kings mit 6:3 (3:2, 2:0, 1:1).

Damit gingen sie in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 nach Siegen in Führung und benötigen nur noch einen Erfolg, um in die zweite Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga einzuziehen. Die sechste Partie findet am Samstag in Los Angeles statt.

Draisaitl traf Mitte des ersten Drittels akrobatisch zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung, als er nach einem Schubser in den Rücken im Fallen war. Mit nunmehr sechs Toren ist der gebürtige Kölner aktuell der beste Torschütze der NHL-Playoffs. Nachdem die Kings Ende des Anfangsabschnitts auf 2:3 verkürzt hatten, erzielten die Oilers die nächsten drei Tore. Kurios: Zack Hyman traf zum 5:2, als der Puck nach einem Schuss seines Mitspielers über sein Gesicht ins Tor ging. Draisaitls Co-Star Connor McDavid blieb ohne Treffer, legte aber zwei Tore auf.

Die Dallas Stars gewannen zu Hause mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen die Minnesota Wild und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Die New York Islanders verhinderten ein Aus und verkürzten durch einen 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)-Auswärtserfolg gegen die Carolina Hurricanes in der Serie auf 2:3.