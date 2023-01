Drittliga-Derby als Blutverdünner

Blut ist dicker als Wasser. Diese Volksweisheit wird meist aus der Schublade geholt, um zu erklären, dass familiäre Bande enger geknüpft sind als die mit Freunden, Kollegen oder Mitspielern. Zwillinge, sagt man, stehen sich besonders nahe. Insofern passt der Einstiegssatz zu Lukas und Veith besonders gut. Nur nicht an diesem Freitag. Ab 20.30 Uhr nämlich stehen sich die Brüder zum allerersten Mal als Gegner auf dem Handball-Feld gegenüber – Lukas im Trikot des TVS Baden-Baden, Ben beim TV Willstätt, dem Gastgeber des brisanten Drittliga-Derbys.

„Ich kenne keinen Menschen besser als Lukas“, sagt Ben zur Beziehung zu seinem rund zehn Minuten jüngeren Bruder, mit dem er nicht nur nach wie vor im heimischen Neuweier wohnt, sondern mit dem er sich auch einen Freundeskreis teilt. Lukas wiederum bestätigt die „ganz besondere Bindung“. Wie wird das dann wohl werden, wenn sich die beiden in der Hanauerlandhalle erstmals auf der Platte als Kontrahenten begegnen? „Auf jeden Fall ein bisschen komisch“, sagt Lukas, „aber am Anfang sicher auch lustig. Wir werden uns anlachen – danach allerdings sind wir Sportsmänner.“ Sprich: Das Blut der zwei 23-Jährigen wird für rund 60 Minuten deutlich verdünnt.

Vereinswechsel im Gleichschritt

Begonnen hat das Duo seine Handball-Karriere mit ungefähr sieben Jahren in Steinbach. Davor wurde sportlich fleißig experimentiert: „Wir haben zusammen Fußball und auch Tischtennis gespielt“, sagt Lukas, „beim Handball sind wir dann hängen geblieben.“ Bis zum zweiten Jahr B-Jugend warfen die Zwillinge – zweieiige wohlgemerkt, brüderlicher Identitäts-Schabernack war nie möglich – Tore für ihren Heimverein. Dann folgte zunächst der Wechsel zum TuS Altenheim, der damals in der Jugend-Oberliga spielte, und später nach Meißenheim in die Jugend-Bundesliga. Im Gleichschritt.

2017 ging es für die Veiths dann auch gemeinsam zum ambitionierten TVW, in der Vorbereitung auf ihre Premierensaison im Männerbereich wurden die beiden 18. Und standen fortan kaum noch zusammen auf dem Feld. „Am Anfang waren wir beide fit, haben aber kaum Einsatzzeiten bekommen“, sagt Lukas. Später dann hatten beide mit teils langwierigen Verletzungen zu kämpfen, vor allem der Linkshänder Ben.

Sportlicher Tapetenwechsel kam wohl zu spät

Vor der laufenden Runde wechselte Rechtshänder Lukas dann nach Sandweier. Und blühte regelrecht auf. „Ich bin megaglücklich hier. Wir sind eine megageile Truppe, der TVS ein megageiler Verein.“ Die gute Stimmung im neuen Umfeld hat sich als leistungsfördernd erwiesen. Obwohl der Blondschopf bei einigen Partien – unter anderem im Hinspiel gegen den TVW – verletzungsbedingt passen musste, stand er bei 13 Begegnungen auf dem Feld, erzielte bis dato 40 Tore.

„Lukas hat richtig gute Leistungen abgeliefert. Er hat sich super eingefunden und ist brutal wichtig für uns. Vorne und hinten“, sagt TVS-Trainer Sandro Catak, der selbst eine Vergangenheit in Willstätt hat. Die Entwicklung seines Schützlings sei indes längst nicht zu Ende. „Die Entscheidung, den TVW zu verlassen, kam wahrscheinlich etwas zu spät“, sagt Lukas Veith derweil zu seinem sportlichen Tapetenwechsel.

Familiäre Wiedervereinigung nicht ausgeschlossen

Der Leistungsschub ist freilich auch dem älteren Bruder nicht entgangen. „Seit Lukas in Sandweier ist, sieht man erst, was er wirklich kann. Auch weil der TVS etwas in ihm gesehen hat, was andere vielleicht nicht gesehen haben“, sagt Ben, der seinen Bruder sogar für den etwas besseren Handballer hält: „Ich bin der bessere Shooter, aber er ist der komplettere Handballer.“

Einer familiären Wiedervereinigung stünden die Zwillinge logischerweise aufgeschlossen gegenüber: „Darüber haben wir uns schon oft ausgetauscht“, sagt Lukas, der seinem Bruder selbstredend auch schon vom TVS vorgeschwärmt hat: „Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zusammen in einer Truppe spielen würden.“

Bis zu 300 TVS-Fans beim Auswärtsspiel erwartet

Das sieht Ben, der nach einer Verletzung in der Vorbereitung und Long-Covid-Folgen wieder fit ist, prinzipiell ähnlich: „Klar, das wäre cool. Aber man muss abwarten, Stand jetzt habe ich in Willstätt auch im nächsten Jahr noch Vertrag.“ Aktuell sei die Stimmung im Team super. So gut, wie er es in seiner Willstätter Zeit noch nicht erlebt habe. Seine Einsatzzeiten seien freilich ausbaufähig. Genau wie die Punkteausbeute des TVW. Aktuell steht der ambitionierte Club, der jüngst den Abgang des Gernsbachers Jan Kraft zu den Rhein-Neckar Löwen II vermeldet hat, mit 8:24 Punkten auf dem vorletzten Rang. Der TVS (10:22), der bis zu 300 eigene Fans beim Auswärtsspiel erwartet, einen Platz besser.

„Ein Sieg ist für uns alternativlos“, sagt Marius Oßwald, der Sportliche Leiter des TVW. Ben Veith fügt hinzu: „Wenn wir das zeigen, was wir können, werden wir das Derby gewinnen.“ In dieser Frage sind die Zwillinge wenig überraschend überhaupt nicht einig: „Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir gewinnen werden. Weil wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, die bessere Handball-Mannschaft sind.“