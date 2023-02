SG Staufenberg-Gernsbach

Einst beste Feinde, bald Teamkollegen: SV Staufenberg und FC Gernsbach machen gemeinsame Sache

Es ging hoch her bei den Derbys zwischen dem SV Staufenberg und dem FC Gernsbach. In der Zukunft wird es keine Duelle mehr in der Fußball-Kreisliga A Nord geben, denn die Vereine gehen einen anderen Weg - einen gemeinsamen.