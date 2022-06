Erste Regenunterbrechung in Wimbledon – Marterer betroffen

Nach nicht einmal einer Stunde hat es zum Auftakt des Rasen-Klassikers in Wimbledon die erste Regen-Unterbrechung gegeben.

Auch der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer konnte seine Erstrunden-Partie gegen den Slowenen Aljaz Bedene nach 30 Minuten zunächst nicht fortsetzen. Der Qualifikant führte im ersten Satz mit 4:3. Am ersten Turniertag war bis zum Nachmittag Regen angesagt.

In Wimbledon haben der Centre Court und Court 1 ein mobiles Dach, so dass dort witterungsunabhängig gespielt werden kann. Im zweitgrößten Stadion spielt in der zweiten Partie des Tages der Warsteiner Jan-Lennard Struff gegen den an Nummer fünf gesetzten Spanier Carlos Alcaraz. Anschließend trifft die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber auf Kristina Mladenovic aus Frankreich. Die weiteren sieben deutschen Tennisprofis, die am Montag im Einsatz sind, sollten ihre Partien auf den nicht überdachten Plätzen absolvieren.