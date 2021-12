Erster Saisonsieg für Skeleton-Weltmeisterin Hermann

Weltcup in Altenberg

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat beim Heim-Weltcup in Altenberg ihren ersten Saisonsieg im Olympia-Winter eingefahren.

Die 29-Jährige vom WSV Königssee raste am Freitag auf der anspruchsvollen Bahn im Erzgebirge, wo sie zuletzt zwei WM-Titel in Serie holte, mit Bahnrekord in 57,52 Sekunden und nach zwei Läufen mit 0,31 Sekunden Vorsprung zum Sieg vor der Russin Alina Tararichenkowa. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock vor Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise vom BRC Winterberg.

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland landete auf Rang neun und muss nach den Plätzen 11 und 21 in Innsbruck/Igls weiter um die Olympia-Qualifikaktion in Peking kämpfen. Dafür sind laut Richtlinien des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) im Weltcup zwei Podestplätze oder dreimal Plätze unter den besten Acht notwendig.