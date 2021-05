Faszination Olympia: Karlsruher Sportler Schwall und Knörzer erinnern sich an die Sommerspiele 1956

Vor 65 Jahren reisten Max Schwall und Lothar Knörzer nach Melbourne zur Medaillenjagd. Vergessen haben die Karlsruher ihren Olympia-Trip bis heute nicht – auch wenn es Down Under für beide nicht ganz optimal lief.

Auch in Pandemie-Zeiten bleibt Olympia für viele Sportler das große Sehnsuchtsziel. Das gilt auch für einige Athleten aus der Region, die in diesen Tagen noch um ein Ticket für Tokio kämpfen. Auch wenn es schon weit mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, dass sie bei Sommerspielen die deutschen Farben vertreten haben, können Max Schwall und Lothar Knörzer sie noch ziemlich gut nachempfinden, diese Faszination für Olympia.

Vor 65 Jahren nahmen Schwall, Knörzer und vier weitere Karlsruher Sportler im australischen Melbourne den Medaillenkampf auf. Neben den Leichtathleten Knörzer und Heinz Fütterer (beide Karlsruher SC), den Fußballern Schwall (FV Daxlanden) und Manfred Eglin (Karlsruher FV) sowie den beiden Kleinkaliber-Schützen der SG 1721, Albert Sigl und Rudi Sigl, mischte aus Mittelbaden noch der gebürtige Östringer Rudi Hoffmann mit, der damals bei Viktoria Aschaffenburg kickte.

Albert Sigl, Eglin, Fütterer und Hoffmann sind mittlerweile verstorben. Der Aufenthaltsort des 1957 aus der SG 1721 Karlsruhe ausgeschiedenen Rudi Sigl ist dem dortigen Vorsitzenden Fred Joachim Keller derzeit nicht bekannt. Beim in Daxlanden ansässigen Schwall, der inzwischen 88 Jahre alt ist, und dem ebenfalls in Karlsruhe wohnhaften Knörzer (87) hat sich das Sport-Spektakel Down Under indes unauslöschlich im Gedächtnis verankert.