Fazloulas Jubel über Olympia-Teilnahme lässt auch IOC-Präsident Bach nicht kalt

Als der Jubelsturm aus Karlsruhe in Lausanne über den Bildschirm flimmerte, gab selbst Thomas Bach für einen kurzen Augenblick seine präsidiale Zurückhaltung auf. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) lächelte breit, als er sah, welche Wirkung die drei von ihm ausgesprochenen Worte entfaltet hatten: „Canoe: Saeid Fazloula“.

Eben jener Saeid Fazloula strahlte im Bootshaus am Karlsruher Rheinhafen in die Kamera, ballte immer wieder die Fäuste. Der Kanute der Rheinbrüder Karlsruhe konnte sein Glück kaum fassen, soeben hatte sich sein Lebenstraum erfüllt: ein Startplatz bei Olympia.

Wie das IOC in Person von Bach am Dienstagmittag via Videoschalte bekannt gab, gehört Fazloula dem 29-köpfigen Flüchtlingsteam an, das in Tokio im Zeichen der Ringe antreten wird. „Ich bin so froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Es hat sich wirklich gelohnt“, sagte Fazloula, noch immer im Kraftraum des Bootshauses sitzend, rund zwei Stunden nachdem ihn die Nachricht aus Lausanne überwältigt hatte.