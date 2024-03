Felix Loch Zweiter beim Rodeln in Sigulda

Felix Loch hat den Sigulda-Hattrick verpasst. Nach zwei Rodel-Siegen in Lettland am vergangenen Wochenende kam der dreimalige Olympiasieger im letzten Einzelrennen der Saison auf Platz zwei. „Die ersten Kurven waren etwas haarig, aber dann war es wirklich ein geiler Lauf“, sagte der 34-Jährige. Lokalmatador Kristers Aparjods holte sich den Heimsieg. Mit 841 Punkte wurde der Lette Zweiter in der Weltcup-Gesamtwertung. Felix Loch (765) kam nach zwölf Rennen auf Platz drei. Der bereits als Gesamtweltcup-Sieger feststehende Max Langenhan (970 Punkte) war wegen seiner Rückenverletzung nicht am Start und bereits nach Deutschland zurückgekehrt.