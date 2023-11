Ferrari beim einzigen Freien Brasilien-Training vorn

Ferrari hat im einzigen Freien Training beim Grand-Prix-Wochenende in Brasilien das Tempo vorgegeben.

Auf den allerdings auch schnellsten Softreifen fuhr der Spanier Carlos Sainz auf dem Autódromo José Carlos Pace die Bestzeit vor seinem monegassischen Stallrivalen Charles Leclerc. Dritter wurde George Russell auf der mittleren Reifenmischung im Mercedes.

Der 25 Jahre alte Brite hatte vor einem Jahr sowohl den Sprint als auch den Großen Preis von São Paulo im Mercedes auf dem legendären Kurs in Interlagos gewonnen. Auf den etwas langsameren Reifen im Training vor der Qualifikation auch noch an diesem Freitag (19.00 Uhr MEZ/Sky) wies er nur 0,133 Sekunden Rückstand auf Sainz auf.

Hülkenberg auf Platz vier, Verstappen nur 16.

Nico Hülkenberg kam im Haas auf den vierten Platz. Er musste seinen Wagen aber vorzeitig in der Box abstellen. Der 36 Jahre alte Emmericher, der 2010 im Williams in einer Regen-Qualifikation sensationell die Pole Position geholt hatte, leistete sich zudem eine kleine Kollision mit dem McLaren von Lando Norris, die von den Rennkommissaren noch untersucht werden sollte.

Weltmeister Max Verstappen ließ es im Red Bull eher ruhig angehen und beendete seine schnellste Runde auf den harten Reifen auf dem 16. Platz. Teamkollege Sergio Pérez wurde 18. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte im zweiten Mercedes den zwölften Rang.

Zum letzten Mal in diesem Jahr wird am Grand-Prix-Wochenende auch ein Sprintrennen ausgetragen. Die Startaufstellung dafür wird am Samstag rund vier Stunden vorher ermittelt. Daher steht die Qualifikation für den Großen Preis schon am Freitag auf dem Programm.