Frodeno zum Weltrekordversuch: Belastung unvorstellbar groß

Da staunen sogar ehemalige Ironman-Champions. 120 Langdistanzen an 120 Tagen – aus Sicht der Ex-Hawaii-Siegerin Anne Haug eine „wahnsinnige mentale Herausforderung“. Jan Frodeno sieht es ähnlich.

Der dreimalige Ironman-Weltmeister und ehemalige Triathlon-Superstar Jan Frodeno (42) hat die Belastung beim Weltrekordversuch von Jonas Deichmann als „unvorstellbar groß“ eingestuft. Der 35 Jahre alte Extremsportler Deichmann will vom 9. Mai an in Roth jeden Tag eine Langdistanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen absolvieren – 120 Mal nacheinander.

„120 gute Trainingstage aneinander zu reihen, wäre nicht leicht, allein schon gesund zu bleiben…“, sagte Frodeno der Deutschen Presse-Agentur. „Neben der wahnsinnigen körperlichen Leistung wird es in meinen Augen eine Meisterleistung sein, sich 120 Mal in Folge auf dieselbe Extremleistung geistig einzulassen“, sagte Frodeno, der 2016 in Roth gewonnen und eine lange Zeit gültige Weltbestzeit aufgestellt hatte.

Deichmann will sein neues Weltrekordprojekt in Roth absolvieren. Zur Halbzeit wird er seinen 60. bei der legendären Challenge Roth am 7. Juli absolvieren. Rad- und Laufstrecke sind identisch, aus Sicherheitsgründen wird Deichmann sonst aber nicht wie beim Rennen im Main-Donau-Kanal, sondern im Rothsee schwimmen.

Wie er in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur erklärte, hat er sich zwölf Stunden jeweils als Zielzeit gesetzt. Er hat dabei auch Essenspausen eingerechnet.

Als eine „wahnsinnige mentale Herausforderung“ bezeichnete die zweimalige Roth-Siegerin und Ex-Weltmeisterin Anne Haug (41) das Vorhaben. „Ich finde einen an einem Tag schon eine extreme Herausforderung“, sagte sie mit einem Lachen der dpa. Für ein paar Kilometerchen würde sie ja vielleicht mal mitmachen. Aber generell liebe sie doch eher das kurze und schnelle.