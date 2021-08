Athleten in Japan

Wenn Carl Dohmann und Nathaniel Seiler an diesem Mittwoch mit dem Bus gemeinsam mit ihrem Trainer Robert Ihly vom Trainingsort Shibetsu ins rund 180 Kilometer entfernte Sapporo reisen, liegt der olympische Wettkampf über die 50 Kilometer Gehen nur noch wenige Stunden entfernt. Am frühen Freitag, Ortszeit 5.30 Uhr (in der deutschen Heimat Donnerstag, 22.30 Uhr), gehen die beiden Mittelbadener auf die Strecke im Odori Park.

Es ist hier ironischerweise heißer als in Tokio. Carl Dohmann, Geher aus Baden-Baden

Auf der Insel Hokkaido im Norden Japans befinden sich die Olympia-Geher bereits seit dem 22. Juli und mussten sich im 18.000-Einwohner-Städtchen Shibetsu zunächst an die klimatischen Bedingungen gewöhnen. „Es ist hier ironischerweise heißer als in Tokio, Hokkaido hat einen ungewöhnlich heißen Sommer“, berichtet Dohmann. Zur Erinnerung: Die Wettbewerbe im Marathon und Gehen wurden wegen der vermeintlich milderen Temperaturen aus Tokio ins rund 1.000 Kilometer weiter nördlich gelegene Sapporo verlegt.