Weltcup Slalom

„Gehört dazu“: Linus Straßer scheidet in Flachau aus

Nach drei Top-5-Ergebnissen in Serie kassiert Skirennfahrer Linus Straßer beim Slalom-Weltcup in Flachau wieder einen Dämpfer. Sein Frust hält sich in Grenzen. In Schladming will er wieder angreifen.