Voraussichtlich schon. Grundsätzlich vergehen in der Regel mehrere Jahre, bis ein Antrag geprüft und bewilligt ist und es schließlich zur Auszahlung kommt. Aufgrund des recht aufwändigen Verfahrens und der hohen Zahl an Anträgen – nach Angaben der zuständigen Sportbünde sind es im Schnitt in Nordbaden etwa 250, in Südbaden ungefähr 200 pro Jahr – hat sich in der Vergangenheit ein Stau gebildet, der nun in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Sowohl beim BSB Nord als auch beim BSB Freiburg hofft man darauf, dass sich die Wartezeiten künftig reduzieren.