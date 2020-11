Nach einem positiven Corona-Fall muss das Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen GWD Minden verlegt werden. Durch die Infektion von Mindens Nationalspieler Juri Knorr befindet sich das gesamte Team in Quarantäne.

GWD Minden in Quarantäne

Nach den positiven Corona-Fällen in der Handball-Nationalmannschaft fällt nun auch das Bundesliga-Spiel der Rhein-Neckar Löwen bei GWD Minden aus. Die ursprünglich für den kommenden Samstag angesetzte Partie soll verlegt werden, wie die Löwen am Mittwoch auf ihrer Homepage mitteilten. Ein Termin stehe jedoch hierfür jedoch noch nicht fest.

Nach einer Corona-Infektion von Mindens Nationalspieler Juri Knorr befindet sich das gesamte GWD-Team in Quarantäne. Dem 20-Jährigen soll es mittlerweile besser gehen.

„Juri hatte Fieber, fühlte sich abgeschlagen, hatte Kopf- und Halsschmerzen, ein Ziehen in der Brust – alles war da. Ich habe am Montag erstmals mit ihm telefonieren können, er ist jetzt deutlich auf dem Weg der Besserung“, sagte GWD-Trainer Frank Carstens am Mittwoch im Interview der „Nordwest-Zeitung“.

Laut Pressemitteilung der Rhein-Neckar Löwen sende die Mannschaft Juri Knorr Genesungswünsche und hoffe, dass er nach überstandener Erkrankung schnell zu alter Leistungsstärke zurückfinde.