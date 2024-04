Rhein-Neckar Löwen siegen bei Groetzki-Comeback gegen Bergischen HC

Ende gut, alles gut. Auch im Handball ist das bisweilen so, zum Beispiel am Freitagabend bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach zunächst zähem Beginn gewannen die Mannheimer Bundesliga-Handballer in der heimischen SAP-Arena gegen den Tabellenvorletzten Bergischer HC doch noch souverän mit 35:29. Dabei konnte Löwen-Trainer Sebastian Hinze schon vor Spielbeginn mit guten Nachrichten aufwarten. Zum einen hatte Abwehrchef Olle Forsell Schefvert seine Knieprobleme rechtzeitig überwunden. In der Schlussphase gab zudem Patrick Groetzki sein Comeback nach längerer Verletzungspause.

Löwen-Keeper Mikael Appelgren wird immer sicherer

Dessen ungeachtet begann die Partie mir einem recht wilden Hin- und Her. Der Bergische HC zeigte sich dabei für einen Tabellenvorletzten im Spiel nach vorne recht mutig. Die Rhein-Neckar Löwen mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, das Spiel des Abstiegskandidaten zunächst nicht wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Bis zum 9:9 (12.) wogte die Partie hin und her, vor allem den vier frühen Toren von Juri Knorr, der mit seinen Wechselabsichten zu Aalborg Handbold unter der Woche für jede Menge Gesprächsstoff bei den Mannheimern gesorgt hatte, war es zu verdanken, dass die Gastgeber im Geschäft blieben. Sehenswerte Einzelaktionen waren das, im Mannschaftsspiel der Löwen aber lag erneut so manches brach.

Dass sich das im weiteren Verlauf bessern sollte, lag vor allem daran, dass sich bei den Gästen dann doch nach und nach die Fehlerquote erhöhte und in Folge immer mehr die Linie verloren ging. Löwen-Keeper Mikael Appelgren fischte nun mehrfach die Bälle weg. Zudem wirkte nun auch das Spiel der Gastgeber nach vorne tempogeladener und dennoch sicherer.

Erstmals mit zwei Toren (12:10) führten die Löwen in der 15. Minute. Auf vier war der Vorsprung nach 24 Minuten angewachsen. Mit 19:16 ging es in die Pause. Auch im zweiten Durchgang ließen die Löwen diesmal nichts anbrennen, wie der 35:29 Endstand beweist.

Tore Rhein-Neckar Löwen: Knorr 10/1, Reichmann 9/3, Kohlbacher 4, More 4, Kirkelökke 3, Forsell Schefvert 2, Jensen 2, Lindenchrone Andersen 1. Bergischer HC: Beyer 4/2, Kjeldgaard Andersen 4, Krecic 4, Ladefoged 4, Stutzke 4, Nothdurft 3, Fraatz 2, M´Bengue 2, Babak 1, Persson 1.