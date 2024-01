Es ist also doch kein Märchen geworden, sondern „nur“ ein ganz handelsüblicher Sportevent mitten im Winter. Das Fußballland Deutschland ist nicht wie bei der Heim-WM 2007 für ein paar Wochen zum Handballland mutiert. Schlichtweg zu wankelmütig war die Leistung der deutschen Mannschaft, um das Volk dauerhaft und über die Hallen hinaus in Euphorie zu versetzen. Um einen Handballrausch wie vor 17 Jahren zu entfachen, hätte es mindestens des Titels bedurft – und nicht eines Unentschiedens gegen Österreich im zweiten Hauptrundenspiel. Der EM-Sieg freilich wäre von Anfang an ein Wunder gewesen, so sehr man ihn sich in den Reihen des Deutschen Handball-Bundes auch herbeigesehnt haben möchte.

Hat man sich dies erstmal vor Augen geführt, darf man sagen: Es war auch ganz ohne Märchen und Titel eine großartige EM. Sportlich hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit dem Erreichen des Halbfinals erfüllt, was man realistisch im besten Falle von ihr erwarten durfte. Dass dies am Sonntag im „kleinen“ Finale nicht mit einer Medaille und – vielleicht sogar noch wichtiger – mit der vorzeitigen Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris belohnt wurde, ist bedauerlich, entspricht aber nunmal den Realitäten an der Weltspitze des Handballs: Ganz vorne rangieren Dänemark, Frankreich und Schweden, die deutschen Handballer sind aktuell zumindest die ersten Jäger dieses Trios.

Nah dran an den Top-Teams

Dass dieses noch weitgehend unangefochten an der Spitze agiert, haben die EM-Spiele der Deutschen gegen Frankreich, Dänemark und eben Schweden vor Augen geführt. Diese Partien haben allerdings auch gezeigt, dass das DHB-Team nah dran ist an den absoluten Top-Teams. Hinzu kommt, dass ihm die Zukunft gehören kann. Vier U21-Weltmeister standen in Gislasons EM-Kader, auch weitere Leistungsträger wie Juri Knorr, Julian Köster (beide 23) oder Johannes Golla (26) sind noch äußerst jung für Handballer der Weltklasse, die sie jetzt schon zweifelsohne sind. Da scheint, geht nicht allzu viel schief, noch Luft nach oben. Schon in Bälde, spätestens bei der Heim-WM 2027, könnte es also noch höher gehen als auf Rang vier.

Die Handballfreunde hierzulande werden auch dann bereit sein, so wie sie es auch diesmal schon waren. Erneut hat Deutschland unter Beweis gestellt, dass es über die weltweit besten Handball-Fans in den weltweit besten Handball-Hallen verfügt, die die weltweit beste Handball-Stimmung erzeugen. So ist diese EM, wenn nicht zu einem Märchen, so doch allemal zu einem bunten Fest unter Handballfreunden geworden. Deutschland hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Mehr konnte man nicht erwarten.