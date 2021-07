Rhein-Neckar Löwen erhoffen sich bei Olympia einen kapitalen Fang

In den paar freien Tagen zwischen dem letzten Saisonspiel der Rhein-Neckar Löwen am 27. Juni gegen den alten und neuen deutschen Meister THW Kiel (25:25) und dem Olympia-Vorbereitungslehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach am 5. Juli hat Jannik Kohlbacher natürlich wieder den Blinker gesetzt.

Am Weinheimer Waidsee frönte das Mitglied des Badisch-Unterländer Angelsportvereins seiner Leidenschaft - so wie es der bullige Kreisläufer zwei-, dreimal die Woche tut, „um den Kopf frei zu bekommen“, wenn es der Zeitplan zulässt.

Er würde professionell angeln, wenn es mit der Handball-Karriere nichts geworden wäre, sagt Kohlbacher, der auch schon mal einen mehr als zwei Meter langen Wels aus dem Wasser gezogen hat.