Heidenheim weiter auf Bundesliga-Kurs – Sandhausen steigt ab

Heidenheim ist ein weiterer Schritt in Richtung Bundesliga gelungen und hofft auf einen HSV-Patzer. Am Tabellenende steht Sandhausen als erster Absteiger fest, Regensburg wird wohl folgen.

Im Aufstiegsrennen der 2. Liga ist der 1. FC Heidenheim auf dem besten Weg, dem SV Darmstadt 98 in die Bundesliga zu folgen. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Sandhausen legte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt im Fernduell mit dem Hamburger SV im Kampf um Platz zwei vor.

Am Freitag hatten bereits die Darmstädter mit einem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Sandhausen steht durch die Niederlage als erster Absteiger der Zweitligasaison fest.

Der Tabellenzweite Heidenheim baute am vorletzten Spieltag seinen Vorsprung auf den HSV auf vier Punkte aus und kann bereits am Samstagabend aufsteigen. Sollte Hamburg das Spätspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (20.30 Uhr/Sky) verlieren, wäre die Heidenheim-Premiere in der Bundesliga schon perfekt. „Keine Ahnung, wo wir das Spiel schauen, ob auf der Couch oder im Stadion. Irgendwann müssen wir zu Hause den Hundesitter noch ablösen“, sagte FCH-Trainer Schmidt im Interview mit dem TV-Sender „Sky“.

Enttäuschung in Sandhausen

Während Heidenheim jubeln durfte, herrschte große Enttäuschung beim Gegner SV Sandhausen: Die Mannschaft von Interimscoach Gerhard Kleppinger hat nach der erneuten Niederlage als Tabellenletzter keine Chancen mehr auf den Klassenerhalt. Die Konkurrenten Arminia Bielefeld und auch Jahn Regensburg punkteten.

Doch Regensburg wird wohl trotz des 2:1 (1:1)-Auswärtserfolges bei Eintracht Braunschweig den Gang in die Drittklassigkeit nicht verhindern können. Vor dem letzten Spieltag weisen die Regensburger drei Punkte und einen 15-Tore-Rückstand auf den Tabellen-16. Bielefeld auf. „Natürlich haben wir gehofft, dass wir nächste Woche noch ein Endspiel haben. Die Enttäuschung ist jetzt sehr, sehr groß“, sagte Jahns Sportlicher Leiter Tobias Werner. Die Bielefelder haben nach dem 2:2 (2:1) gegen den SC Paderborn den Relegationsplatz praktisch sicher.