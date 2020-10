Erneutes Geisterspiel für die TSG 1899 Hoffenheim

Hoffenheim in der Europa League ohne Zuschauer gegen Belgrad

Das Europa-League-Spiel der TSG Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag wird anders als bisher geplant ohne Zuschauer stattfinden. Der Inzidenzwert der Behörden im Umkreis sei in den letzten Tagen zu stark gestiegen, so der Verein in einer Mitteilung.